إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي و«إسعاف» في تلا بالمنوفية

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية حادث تصادم بين سيارة إسعاف وأخرى ملاكي في منطقة البر الشرقي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصدر مسؤول يكشف تفاصيل الحادث

وأكد مصدر مسؤول بالمنوفية، أن سيارة الإسعاف خاصة بحضانات الأطفال، وكانت تنقل طفلا إلى المستشفى، وعقب حادث التصادم تم الدفع بسيارة إسعاف أخرى لنقل الطفل إلى الحضانة المتحة إليها، مؤكداً أن حالة الطفل جيدة وتم التعامل الفوري مع الحادث للتأكد من سلامته.

نقل سائق السيارة الملاكي إلى مستشفى تلا

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حادث تصادم سيارة الإسعاف والسيارة الملاكي تسبب في إصابة ساىق «الملاكي»، وتم الدفع بسيارة إسعاف أخرى لنقله إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث

كان مأمور مركز شرطة تلا تلقى إخطارا بفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة إسعاف وسيارة ملاكي في دائرة مدينة تلا، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.