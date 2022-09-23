شيرين تنشر صورتها مع محمد صلاح: «القمر لما يكتمل»

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، صورة تجمعها بمحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بقولها: «القمر لما يكتمل».

وتجمع شيرين بصلاح، علاقة صداقة وطيدة حسبما كشفت في ردها على أسئلة الجمهور عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، إذ أكدت أن «الفرعون المصري خط أحمر لا يجب المساس به على الإطلاق»، وأنه دائم السؤال عنها.

محمد صلاح يقود هجوم المنتخب أمام النيجر

والتقت شيرين، قائد المنتخب الوطني أثناء تواجده في مصر، حيث يتواجد داخل معسكر المنتخب في محافظة الإسكندرية، ليقود هجوم الفراعنة مساء اليوم الجمعة، أمام منتخب النيجر في مباراة ودية ستقام على استاد الإسكندرية، بعد انضمامه للمعسكر بشكل رسمي، قبل أيام، داخل أحد الفنادق هناك.

وتأتي إقامة هذه المباراة، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

محمد صلاح يُسعد عروسين في الإسكندرية

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لـ محمد صلاح وهو يلتقط صورة تذكارية مع عروسين فوجيء بزفافهما في الإسكندرية، وهو الأمر الذي أسعدهما بشدة، حسبما جاء في المقطع المتداول.