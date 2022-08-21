الإعلامية أسماء يوسف: برنامج «كابيتانو مصر» فرصة لاكتشاف محمد صلاح جديد

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب بكرة القدم، في جميع أنحاء مصر، تحت عنوان «كابيتانو مصر»، ولقت تفاعلا كبيرا من الجمهور والوسط الإعلامي، معتبرين أن هذه الخطوة لها بالغ الأثر الإيجابي على الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتعمل على اكتشاف المواهب.

الإعلامية أسماء يوسف الشكر للشركة المتحدة

ومن جانبها، حرصت الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة قناة «dmc»، في تصريحات لـ«الوطن»، على توجيه الشكر للشركة المتحدة لهذه الفكرة التي جاءت خارج الصندوق، وتتمنى أن تكون انطلاقة لآفاق بعيدة للكرة المصرية.

وأشارت إلى أنه كانت لا توجد سياسة واضحة لاكتشاف مواهب كرة القدم في مصر، وكان يتم اكتشافهم بمحل الصدفة البحتة، وظهرت عن طريقها بعض المواهب الكبيرة، وكان على رأسهم النجم العالمي محمد صلاح موضحة: «إحنا أكتر من 100 مليون فبالتأكيد عندنا العديد من مو صلاح غير المكتشفين، وفي انتظار اكتشاف الموهبة والدعم عشان نلاقي نموذج محمد صلاح المشرف يتكرر».

مقدمة برنامج 8 الصبح: سنحصل على جيل متميز من خلال برنامج كابيتنو مصر

وأكدت أسماء يوسف أن قرى ومدن ومحافظات مصر مليئة بالمواهب، التي لم تتيح لهم الظروف اكتشافهم أو لم يلقوا الدعم والاهتمام المناسبين، وأن برنامج «كابيتانو مصر»، بالتاكيد هيكون له دور مهم في اكتشاف النماذج الموهوبة، وهيكون بمثابة حاضنة للموهوبين لنحصل على جيل جديد من الرياضيين واللاعبين المتميزين.

واختتمت أن الموهبين الذين سيتم اكتشافهم، سيكونون نواة لمنتخب قوي ويدعمون العديد من الأندية في الدوري المصري.