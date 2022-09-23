خبير يحذر من مشاركة كود تحقق «واتساب»: يؤدي لسرقة الحسابات

حذر محمد الحارثي خبير الإعلام الرقمي وأمن المعلومات، من مشاركة كود التحقق الخاص بتطبيق واتساب الذي يصل للمستخدمين من خلال رسالة نصية مع أي شخص آخر، ولا حتى مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة تجنبًا لسرقة الحساب.

خبير يحذر من مشاركة كود «واتساب»

وقال «الحارثي» في حديثه لـ«الوطن»، إنه ينبغي على مستخدمي تطبيق «واتساب» عدم مشاركة كود التحقق الذي يصلهم من خلال رسالة نصية، إذ إن المتسللين يستخدمون ذلك الكود من أجل الاستيلاء على الحساب وسرقة كافة البيانات الشخصية.

وأشار «الحارثي» إلى أنه في حالة جرى خداع المستخدم لمشاركة كود التحقّق مع شخصٍ آخر ما أدى إلى تعذّر وصوله إلى حسابه في واتساب، ينبغي أن يحذر أفراد أسرته، إذ ربما ينتحل المتسلل شخصيته في الدردشات الفردية أو الجماعية، ويجب ملاحظة أن واتساب مشفر تمامًا بين الطرفين حيث يتم تخزين الرسائل على الجهاز الخاص بالشخص، فإذا استطاع المتسلل الوصول إلى الحساب على جهاز آخر، فلن يتمكن من الاطلاع على المحادثات السابقة.

طريقة استعادة حساب واتساب

وعن طريقة استعادة الحساب على واتساب، أكد خبير الإعلام الرقمي أنه يجب أن يتم فتح واتساب على هاتف المستخدم باستخدام رقمه ثم البدأ في عملية تأكيد رقم الهاتف بإدخال الكود المكون من ستة أرقام الذي يصله في رسالة نصية، مشيرًا إلى أنه بمجرد إدخال الكود، يجرى تسجيل خروج الشخص الذي انتهك الحساب من التطبيق تلقائيًّا، وقد يُطلب من المستخدم أيضًا إدخال كود عملية التحقق بخطوتين.

وتابع أنه إذا كان المستخدم لا يعرف كود التحقق من خطوتين، فعلى الأرجح أن الشخص الذي انتهك حسابه مكّن عملية التحقق بخطوتين، وحينها يتعين على المستخدم الانتظار لمدة 7 أيام قبل أن يتمكن من تسجيل الدخول مجددًا إلى الحساب بدون الكود، وبعد ذلك سيخرج «واتساب» المتسلل تلقائيًا من الحساب.