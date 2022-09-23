وزيرة التعاون الدولي تلتقي رؤساء المؤسسات الدولية لتعزيز التحول الأخضر

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها الثنائية واجتماعاتها مع شركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، خلال فعاليات اجتماعات الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك ودعم رؤية التنمية الوطنية، ومناقشة الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27، ودفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

لقاء مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

وخلال لقائها مع ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي EXIM Bank، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة ومشاركة قطاع أكبر من الشركات الأمريكية في البرنامج، لافتة إلى أن برنامج «نُوَفِّي»، يعد نهجًا إقليميًا ودوليًا يستهدف حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والاستثمارات الخاصة بما يعزز جهود الدولة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

رئيس بنك التنمية الأفريقي

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، أكينوامي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، حيث أكدت العلاقات الوطيدة مع البنك لدعم الجهود التنموية والآفاق المستقبلية للتعاون في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، والتي تستهدف تعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، وتحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأكدت «المشاط»، أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق بشكل أكبر مع البنك بشأن دفع جهود التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي في قارة أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تعمل على دفع هذه الجهود من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية.

مؤسسة الأمير تشارلز للاستدامة

في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد جاستن موندي، مدير مؤسسة الأمير تشارلز للاستدامة، حيث ناقشت "المشاط"، خلال اللقاء المحاور التي تعمل عليها الدولة للتوسع في جهود العمل المناخي وتوسيع نطاق الطاقة المستدامة بما يحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وأهمية استضافة مصر لهذا الحدث العالمي في سبيل تحفيز العمل المناخي في قارة أفريقيا، وحشد التمويل والاهتمام العالمي بتداعيات التغيرات المناخية على دول القارة، لافتة إلى إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والذي يضم مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وجهود تحفيز التمويل المناخي من خلال دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال

واجتمعت «المشاط»، وزيرة التعاون الدولي، مع بريتي سينها، الأمين التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في جهود تحقيق التنمية. واستعرضت الوزيرة ما توليه مصر من اهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال شبكات الأمان الاجتماعي والاستثمار في منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير منظومة التعليم.

من جانبها عقبت السيدة بريتي، أن الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري يُعد جزءا من جهود الاستدامة ويمثل محورا أساسيًا لجهود التكيف مع التغير المناخي من خلال خلق مجتمعات مستدامة

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار «الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم»، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المهمة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.