الخارجية: هدفنا التعاون الدولي الحقيقي في قمة المناخ وتحقيق طموحات الشعوب

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كلمة سامح شكري المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، بمناسبة اقتراب قمة المناخ وشد الهمم الدولية ليلتف المجتمع الدولي حول تنفيذ تطلعات الشعوب في مواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن الهدف هو التعاون بين الحكومات والشعوب والاتفاق على خطة عمل تستهدف خروج قمة المناخ في أفضل صورة ممكنة ونتائج مرجوة.

جولة دبلوماسية لوزير الخارجية بأمريكا

وأوضح «أبوزيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن وزير الخارجية أجرى اجتماعات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى وزراء خارجية مالطا والنرويج والبرتغال وهولندا والهند والمبعوث الأمريكي لليمن، والآن يجري لقاء مع وزيرة خارجية النرويج من أجل دعم العلاقات الثنائية مع الدول وحشد الدعم الاقتصادي والاستثمارات النرويجية في مصر لدعم مشروعات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

تعاون مصري نرويجي لمشروعات تنموية

وأشار السفير أحمد أبوزيد، إلى أن هناك تعاونًا بين الصندوقين السياديين في مصر والنرويج لمشروعات تنموية في أفريقيا، كما ناقش وزير الخارجية مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبيا على مستوى شمال أفريقيا بشكل عام، لافتا إلى أن مصر تبحث تطوير العلاقات مع الشركاء بشكل مستمر وتسعى للمساعدة في حل المشكلات الدولية المتعلقة بالمنطقة العربية ودعم جهود الأمم المتحدة في ذلك.

الاقتصاد العالمي والغذاء والطاقة.. تحديات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن منظومة العمل تواجه تحديات كبيرة أبرزها الاقتصاد العالمي والغذاء والطاقة والأزمات السياسية المتعلقة بأوكرانيا وروسيا، بما يهدد استقرار المجتمع الدولي وتعامل الدول الكبرى مع الدول النامية التي تأثرت بالأزمات التي لا ذنب لهم بها، بما يتطلب تمويل لتلك الدول المتأثرة.