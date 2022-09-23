جامعة طنطا تشارك بأبحاث تخصصية بمنتدى الجامعات للتغيرات المُناخية

شاركت جامعة طنطا بمنتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية، لمواجهة التغيرات المُناخية، في جامعة السويس خلال الفترة من 22 وحتى 23 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف المجلس الأعلى للجامعات.

أنشطة بحثية وتوعوية

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في بيان له، أن الجامعة شاركت بمنتدى الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية بأبحاث تخصصية دقيقة في محاور التغيرات المناخية المختلفة، فضلاً عن تقديم عروض وأنشطة البحثية وتوعوية في مجال التغير المناخي وتأثيراته السلبية.

أشاد رئيس الجامعة بدور المنتدى في دعم البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية والتأكيد على أهمية التعاون بين الجامعات فى الحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، فضلا عن دعم رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

ممثلو جامعة طنطا بمنتدى الجامعات المصرية

ضم فريق جامعة طنطا المشارك بالمنتدى كلًا من الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى علوان أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا ومدير وحدة إدارة نظم التعلم عن بعد DLMS، والمهندس عاصم حسن المدرس المساعد بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية بكلية الهندسة.