بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2022-2023.. انطلاق أعمال التقديم والكشف

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2022-2023، موضحة أنه يجر حالياً الاستعداد المكثف من حيث أعمال الصيانة الشاملة لمباني الكليات والمباني الإدارية وإعداد الجداول للمراحل الدراسية المختلفة والمناهج بما يتوافق مع خطة الوزارة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

الخريطة الزمنية لبداية الدراسة في الجامعات المصرية 2022-2023

وأعلنت الوزارة، بداية الدراسة في الجامعات المصرية 2022-2023ن والمقرر له أول أكتوبر المقبل، وعلى أساسها كثفت الجامعات من الاستعدادات، حيث أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق داخل الكليات، موضحاً أن الفصل الدراسي الأول يستمر لمدة 14 أسبوعاً وتنتهي يوم 5 يناير 2023.

وأضاف «مندور»، في بيان له، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير 2023 وتنتهي 26 من نفس الشهر، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير، مؤكداً أن الجامعة وجهت جميع الكليات بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية بشأن بداية الدراسة في الجامعات المصرية.

بدء أعمال التنسيق الداخلي استعداداً للدراسة

ووجه رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة الانتهاء من أعمال صيانة المدرجات وحصر لاحتياجات الأقسام العلمية لتوفيرها في أسرع وقت وبدء التنسيق الداخلي للطلاب الجدد على البرامج الدراسية مع إعداد القوائم النهائية للطلاب فى جميع الفرق والبرامج الدراسية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة وجهت جميع الكليات بضرورة البدء في أعمال الصيانة الخاصة بالمباني استعداداً لبدء الدراسة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأضاف «عبدالخالق»، لـ«الوطن»، أن الجامعة حريصة على فتح برامج متميزة في كلية الآداب لتوفير تعليم على مستوى متميز يواكب احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أنها وضعت ضمن الاستعدادات للدراسة خطة بشأن التغيرات المناخية.

التغيرات المناخية ضمن خطة الاستعدادات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه تقرر إضافة فصلاً عن التغيرات المناخية لتوعية الطلاب بها وكيفية مواجهتها في مقرر حقوق الإنسان ومكافة الفساد على جميع الكليات، موضحاً أن الجامعة عملت على حصر جميع الأبحاث والدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية لوضع استراتيجية للمحافظة انطلاقاً من مفهوم الاستدامة الخضراء.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن الباز، عضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، إنه تم إعداد المناهج التعليمية وفق أحدث المعايير استعداداً للدراسة في الجامعات المصرية، مؤكداً لـ«الوطن»، أنها عملت على توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تسهم في توفير منح دراسية لطلابها في كبرى الجامعات الدولية.

وانطلاقاً من الاستعداد للدراسة، بدأت الجامعات في عمل الكشف الطبي للطلاب الجديد واستلام أوراق التقديم بعد أن أعلن مكتب التنسيق أسماء الطلاب المرشحين للكليات، كما يجر حالياً التنسيق الداخلي للتخصصات المختلفة في الكليات.