شكري يؤكد أهمية تناول قضية خسائر وأضرار تغير المناخ خلال مؤتمر COP27

شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين، في الحدث الجانبي رفيع المستوى لمجموعة الـ77 المنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والذي ترأسه وزير خارجية باكستان بوصف بلاده الرئيس الحالي للمجموعة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الحدث أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم، وتتجلى في أشكال عدة على غرار موجات الطقس المتقلب التي تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.

خسائر وأضرار تغير المناخ قضية أساسية على الأجندة

كما حرص وزير الخارجية على استعراض رؤية الرئاسة المصرية في هذا الصدد، موضحا أن خسائر وأضرار تغير المناخ تمثل قضية أساسية على أجندة عمل المناخ الدولي يتعين تناولها بعناية خلال مؤتمر COP27، لافتا في هذا السياق إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود يومي 10و11 سبتمبر الجاري، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.

خروج مؤتمر COP27 بنتائج إيجابية حول هذه القضية

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الرئيس المعين للمؤتمر عن تطلعه إلى الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ، بما في ذلك مجموعة الـ 77، في تناول قضية الخسائر والأضرار على نحو يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بنتائج إيجابية حول هذه القضية.