كلية الدراسات العليا بعين شمس تطلق مشروعا للتحول للأخضر وتدوير المخلفات

شاركت جامعة عين شمس بمجموعة مشروعات جرى عرضها خلال منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، إذ تقدمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بمشروع شمس للتحول للأخضر «Shams be green» لتدوير المخلفات وهو مشروع تعليمي للطلاب عن تقنيات التحول للأخضر وتدوير المخلفات، جرى إنشاؤه بواسطة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة بقيادة الدكتورة نهى دنيا عميد الكلية.

يتضمن المشروع 8 وحدات لتدوير المخلفات وهي وحدة كبس المخلفات الصلبة «بلاستيك وكان»، ووحدة فرز المخلفات وسير فرز، ووحدة إنتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية «فيرمي كومبوست»، ووحدة إنتاج البايوجاز من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ووحدة إنتاج الكهرباء من الرياح ووحدة تدوير الورق ووحدة تحويل البلاستيك إلى فايبر.

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنه جرت إقامة المشروع كنموذج تطبيقي لتقنيات الاقتصاد الدوار واستخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المياه وتدوير جميع أنواع المخلفات.

منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

يذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، شارك في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية الذي يعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتور أحمد العوضي مدير مركز التميز المستدام، والدكتور تامر النادي الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج، والدكتور عبدالله سامي مدير مكتب المبعوثين، والدكتور عادل الصباغ الأستاذ بقسم ميكانيكا الإنتاج بكلية الهندسة.