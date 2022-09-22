دراسة لـ«البحوث الاجتماعية»: الذكور أكثر وعيا بـ«التغيرات المناخية» في مصر

قالت الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن الذكور أكثر وعيا من الإناث بمفاهيم التغيرات المناخية في مصر، وذلك بحسب دراسة أجراها المركز خلال شهر مايو الماضي لقياس وعي المصريين بقضايا البيئة.

الدراسة استهدفت 27 محافظة

وأضافت أبو سكين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدراسة اعتمدت على العينة الطبقية الاحتمالية، لتكون ممثلة لفئات المجتمع المصري من حيث النوع والعمر والتعليم، كما استهدفت 27 محافظة.

75% من العينة يعتبرون التغيرات المناخية مفهوم جديد

ولفتت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الدراسة كشفت أن الأغلبية تعتبر التغيرات المناخية مفهوما جديدا بنسبة 75%، مشيرة إلى أن الحضر أكثر وعيًا من الريف بهذه القضية.

أفراد العينة أبدوا استعدادهم لتعديل سلوكياتهم حفاظا على البيئة

وأكدت أن أفراد العينة أبدوا استعدادهم لتعديل سلوكياتهم من أجل الحفاظ على المناخ، أبرزها الاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان، لترشيد الطاقة.

وشددت على أن قضية التغيرات المناخية لا تقع عبئها على الحكومات فحسب، وإنما هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها المواطنون وسلطات الدولة.