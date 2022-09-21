مسؤولة بـ«حياة كريمة»: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على الريف المصري

قالت الدكتورة منة عادل، مسؤولة قطاع الاستدامة البيئية والمشروعات الزراعية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، تؤثر بشكل واضح على الريف المصري، فضلًا عن أنها تُهدد الأمن الغذائي على مستوى دول العالم ومصر أيضا، كون الدولة المصرية جزء من العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُقدمه الإعلامي محمود السعيد، ويعرض على «extra news».

توعية المزارعين على مستوى المجال البيئي أو الزراعي أو في الري

وأضافت أن قطاع الاستدامة البيئية والمشروعات الزراعية في مبادرة «حياة كريمة» يضع المجال البيئي على رأس أولوياته، إذ يهدف القطاع إلى توعية المزارعين على مستوى المجال البيئي أو الزراعي أو في الري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة يجرى تنظيم بعض الندوات لتحقيق هذا الهدف، موضحة أنه تم تنظيم بعض الندوات التوعوية في مجال المياه بمحافظة بني سويف وبرج العرب، ناقشت مشروع الري الحديث لترشيد استهلاك المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية.

العمل على مواجهة مشكلات التصحر الناتجة عن التغيرات المناخية

أوضحت مسؤول قطاع الاستدامة البيئية والمشروعات الزراعية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، أنه يجب العمل على مواجهة مشكلات التصحر الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على التوعية بالتغيرات المناخية والأخلاق البيئية، وكيفية إدارة المخلفات واستغلالها لتتحول إلى مورد اقتصادي مهم والتوعية بالزراعات الصديقة للبيئة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية.