«أنوكا وأوكاسا» تدعمان ملف استضافة أولمبياد 2036: «القاهرة» ستبهر العالم

تتسابق دول العالم لاستضافة الحدث الرياضى الأعظم، وهو دورة الألعاب الأولمبية، تلك البطولة التى لم يسبق للقارة الأفريقية أن نالت شرف تنظيمها، وعلى ما يبدو أنه حان الوقت لأن نشهد هذا الحدث العالمى فى القارة السمراء، خاصة فى ظل زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، للقاهرة، وإعلانه مسبقاً رغبته فى إقامة الألعاب الأولمبية مستقبلاً فى بلد أفريقى، موضحاً أنه يحلم منذ تسلم مهامه بأن تنظم الأولمبياد خلال فترة ولايته فى بلد أفريقى، متمنياً تحويل الحلم لحقيقة فى إحدى نسختى 2036 أو 2040.

وقام الجزائرى مصطفى بيراف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، فور سماعه برغبة «باخ»، بعرض الأمر على اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، مؤكداً دعم اتحاد «أنوكا» الكامل لمصر فى تقديم ملف لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وشهدت «أنوكا»، ومقرها مدينة آبوجا بنيجيريا، استعراض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للمنشآت الرياضية المصرية، خاصة التى تُنشأ فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذى دفع مصطفى بيراف، رئيس «أنوكا»، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية «أوكاسا»، إلى التحدث مع وزير الرياضة وبحث إمكانية تقدم مصر لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية.

وأكد «بيراف»، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، فى تصريحات سابقة خلال لقاء مع اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر هى الدولة الأفريقية الوحيدة القادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، فى ظل البنية التحتية الرياضية الكبيرة والملاعب والفنادق التى تمتلكها مصر، متعهداً بأن يدعم اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ملف مصر أمام اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح أن ملف ترشيح مصر لاستضافة أولمبياد 2036 يحظى بدعم اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» التى تعهدت بالوقوف خلف الملف المصرى أمام اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة فى ظل ثقة «أنوكا» فى قدرة مصر على استضافة العُرس الكبير، وفى ظل البنية التحتية القوية، وهو أمر موجود بالأدلة والبراهين، حيث تم تنظيم العديد من البطولات العالمية والقارية خلال السنوات الأخيرة، ومنها بطولة العالم لكرة اليد 2021، وسبقتها بطولة أمم أفريقيا 2019، ونالت كل البطولات التى نظمتها مصر إشادة دولية واسعة.

بدوره، أكد رئيس «أوكاسا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «المنشآت الرياضية فى مصر شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، بل أبهرت العالم كله فى استضافة العديد من الأحداث الرياضية القارية والعالمية فى مختلف الألعاب، وما شاهدته خلال السنوات الماضية يؤكد استعداد مصر لاستضافة الحدث الرياضى الأعظم فى العالم، وقدرتها على النجاح فى تنظيم هذا التجمع الدولى الكبير، والذى ينتظره العالم كل 4 أعوام».