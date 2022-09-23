إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بمحافظة قنا

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة «سى إف سى للأعلاف والكيماويات» بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.

ومن المخطط أن يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 368118 م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة تصدير 80% إلى الخارج، ويسهم المشروع فى توفير فرص عمل لنحو 2500 عامل مصرى.

ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعى لإنتاج الأعلاف فى أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة فى تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة مكملات الأعلاف التى تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية فى مصر.