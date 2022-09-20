«جمعية المناطق الحرة»: استراتيجية الملكية الفكرية تضمن حقوق المستثمرين

قال كمال سعد، مدير جمعية المناطق الحرة ببورسعيد، إن اهتمام الدولة بحقوق الملكية الفكرية فيما يخص العلامات التجارية، هو أمر مهم، وخطوة جيدة نحو ضمان حقوق المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية.

تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تسعى الدولة المصرية إلى إطلاقها، تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، والتعامل الآمن مع أصحاب العلامات التجارية الأصلية يضمن استمرارية التعامل وزيادة الاستثمارات.

خلق إطار تشريعي قانوني داعم للملكية الفكرية

وأشار مدير جمعية المناطق الحرة ببورسعيد، إلى حرص الدولة المصرية على خلق إطار تشريعي قانوني ومناخ جيد وداعم للملكية الفكرية، يشجع على الابتكار والإبداع وضمان للحقوق والملكيات الفكرية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد، والاستفادة منها في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة، الصحة، البحث العلمي، والسياحة.

تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إن الاستراتيجية تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و«رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة.

إطلاق الاستراتيجية يوم الأربعاء

ومن المقرر إطلاق الاستراتيجية يوم الأربعاء المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة إعدادها، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي ميثاق يضمن الحق لصاحبه، أو أصحاب الإبداع وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى العلامات التجارية والصور والأسماء التي تستخدم في التجارة، فضلًا عن الأعمال الأدبية والفنية والتصاميم.