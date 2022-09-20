تفاؤل في أوساط التجار بانخفاض أسعار الأعلاف.. و«اللحوم» مستقرة

تفاءل تجار في مصر بعد وفرة محاصيل الذرة هذا الموسم، بتراجع أسعار الأعلاف واستمرار استقرار اللحوم.

أسعار اللحوم البلدية

وسجلت أسعار اللحوم البلدية اليوم، 145 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية، و165 جنيهًا بالسوق الحرة، فيما يصل سعر اللحوم السودانية الطازجة إلى 115 جنيهًا، واللحم البرازيلي بين 110 و130 جنيهًا.

توقع السيد الشناوي تاجر ومُصنّع أعلاف، أنَّ تتراجع أسعار الأعلاف خلال الشهور المقبلة، مؤكّدًا عدم تأثر أسعار اللحوم الحمراء بالارتفاع الأخير لـ سعر العلف، مضيفًا أنَّ زيادة سعر طن العلف الأخيرة نتجت عن تحركات سعر الدولار وذلك بالنسبة للأعلاف المستوردة.

أسعار العلف في مصر

وتابع التاجر لـ«الوطن»: «أغلب أنواع الأعلاف في مصر مستوردة، أو محلية الصنع لكن يضاف لها مكونات يتمّ استيراداها من الخارج بالعملة الصعبة، وذلك بسبب عدم كفاية المنتج المحلي لاحتياجاتنا فنقوم بالاستيراد، وأغلب المحلي مكوناته من الذرة المجففة يتمّ استهلاكه من قبل الفئة الثانية وهم التجار والفئة الأولى وهم الفلاحين وهي أكثر الفئات تأثيرًا على الأسعار».

كما كشف «الشناوي»، وصول سعر طن علف الذرة المستوردة إلى 9 آلاف و800 جنيه، وسعر طن علف الصويا المستوردة إلى 15 ألفًا و800 جنيه، مضيفًا: «متفائلين الأسعار هتنزل بسبب وفرة الإنتاج المحلي من محاصيل الذرة، وبالتالي تراجع أسعار الأعلاف المستوردة».

وأوضح أنَّ ارتفاع سعر طن العلف الشهر الماضي كان على خلفية أزمة الدولار، واحتياج المُصنعين والمستوردين إلى توفير السيولة اللازمة لشراء الأعلاف، إذ أنَّ سعر جرار الذرة لكمية تصل إلى 60 طنًا تحتاج لسيولة 600 ألف جنيه.

مراحل تصنيع وتجارة الأعلاف

من جهته، أوضح محمد عباس أحد تجار الأعلاف، أنَّ تصنيع الأعلاف لتصل إلى المستهلك تمر بعدة مراحل، بدءًا من استيراد الخامات من الخارج وبيعها للمصانع، ثم يوزعها المصنع على الوكيل ومن بعده التاجر ثمَّ الفلاح، وبالتالي مرورها بكل تلك المراحل التي يعتمد بعضها على البيع الآجل مما يتسبب في أزمة سيولة وعدم توافرها للاستيراد وتوفير الكميات المطلوبة.

وعدَّد «عباس»، أنواع الأعلاف في مصر، قائلًا «هناك صنف دي دي جي، وجولدا فيد، وجميعها أنواع مستوردة وهناك إضافات العلف والعلاج وفيتامينات ومضاد للسموم والخمائر التي تضاف للأعلاف وهي احتياجات لتصنيع العلف وجميعها مستورد».