حبس المتهم بقتل سيدة في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل سيدة تدعى «ه.ع.ع» 69 سنة، ربة منزل داخل شقتها بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.

وتعود وقائع القضية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل محل سكنها.

إجراءات القبض على المتهم

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة المتهم «أ.ع.ال»، عاطل مقسم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم بقتل السيدة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه تسلل لشقة المجني عليها لسرقتها وعند مشاهدتها له عليها مستخدمًا عصا خشبية، واستولى على 3 ساعات يدوية وعملات قديمة ومصوغات ذهبية وفر هاربًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي تولت مباشرة التحقيقات.