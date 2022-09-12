خطوات الاستئناف على الحكم الغيابي.. اعرف الإجراءات القانونية

يبحث المواطنون الذين صدر في حقهم أحكام قضائية على خلفية تهمة ما على كيفية عمل استئناف على ذلك الحكم لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات الاستئناف التي عليك اتباعها عند صدور القرار بالحبس أو الغرامة.

خطوات الاستئناف على الحكم الغيابي

قال أشرف ناجي الخبير القانوني بخصوص الاستئناف على حكم الحبس أو الغرامة الذي يصدر في حق الموكل غيابياً أنه يجب على دفاع المتهم عقب صدور القرار أن يقوم بقراءة ومعرفة أسباب الحكم في البداية وقبل أي شيء لمعرفتها ثم كتابة صحفية الاستئناف وتقديمها لتحديد الجلسة.

أول خطوة الاطلاع على أسباب الحكم

وأضاف «ناجي»، لـ«الوطن»، أن دفاع المتهم يجب أن يقوم بعدة إجراءات قانونية عقب صدور الحكم على موكله سواء بالحبس أو الغرامة بالنسبة للقضايا المدنية إذ يقوم المحامي بالحصول على نسخة مصورة من أسباب حكم الهيئة القضائية حتى يتمكن من الاطلاع عليها و كتابة صحيفة الاستئناف، ترفع هذه الصحيفة أمام محكمة الاستئناف ويحدد لها موعد جلسة من قبل قلم الكتاب، ويستغرق ذلك من أسبوع إلى أسبوعين.

ولا تختلف خطوات الاستئناف في القضايا الجنائية كثيرا عن المدني إذ يتبع الدفاع الخطوات السابقة ولكن تحدد الجلسة في نفس الوقت من خلال موظف التنفيذ.

وتنص المادة 468 من قانون العقوبات على أنه، «للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه».

كما نصت المادة 469 من قانون العقوبات المصري على أنه، «لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421».