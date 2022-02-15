جنايات الإسكندرية تحيل قاتل والديه إلى مستشفى الطب النفسي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، «محمود.ع.س»، 41 عاما، عامل بكافتيريا المتهم، في واقعة قتل والده المجني عليه «ع.س.أ»، 65 عاما، ووالدته المجني عليها «ن.ع.أ»، 60 عاما، داخل الشقة سكنهما، بمنطقة الحضرة الجديدة، باب شرقي الإسكندرية، إلى مستشفى الطب النفسي للعرض على الأطباء النفسيين وإفادة المحكمة بتقرير عن سلامة قواه العقلية والنفسية.

ويأتي ذلك ضمن أحدث جلسات القضية رقم 29859 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة باب شرقي، والتي بدأت حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من رئيس مباحث قسم باب شرقي، يفيد بقيام المتهم بقتل والديه مستخدما سلاحا أبيض «سكين»، وفر هاربا بدائرة القسم.

خلافات زوجية بداية الأزمة

وبحسب تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، قد تبين أن الابن المتهم بقتل والديه، يُدعى «محمود ع.»، كان يعمل في إحدى الدول بالخارج، تاركاً زوجته التي كانت تقيم مع والديه، إلا أنه حدثت خلافات بين والديه وزوجته، لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج، ووفقاً لتحريات مباحث الإسكندرية، فإن الزوجة تركت المنزل واستأجرت شقة أخرى بعيداً عن والدي زوجها، وعند عودته من الخارج شكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما إلى قريتهما في كفر الشيخ، وترك الشقة للابن وزوجته.

قتل مع سبق الإصرار

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى شقة والديه، وبحوزته «جوانتي»، مما يعني عقده العزم على التخلص منهما إرضاءً لزوجته، وفقاً للتحريات، فقد وقعت مشاجرة بين المتهم ووالده، بعدما طلب منه التنازل عن كل أملاكه له، إلا أن الأب رفض طلب الابن، الذي بادره بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته، القعيدة في الفراش، وذبحها رغم توسلاتها له.

وعقب تقنين الإجراءات، من إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسكندرية، تم تحديد مكان اختبائه بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة، وتم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها السابق.