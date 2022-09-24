«جمعة» يفتتح مؤتمر «الأعلى للشؤون الإسلامية» اليوم نياية عن مدبولي

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم المؤتمر الدولي العام الـ33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان «الاجتهاد ضرورة العصر: صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه» بأحد فنادق العاصمة.

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ويتناول المؤتمر عدة محاور منها: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر، صور الاجتهاد وضوابطه، المجتهدون وإعدادهم، نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي، ونماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل: التعامل بالعملات الافتراضية، تدويخ الحيوان قبل ذبحه، موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

ومن أبرز الأبحاث المشاركة في المؤتمر بحث للدكتور عبدالله مبروك النجار أستاذ بكلية الشـريعة والقانون بالقاهـرة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعنوان: «المدخل الفقهي المعاصر لمواجهة مستجدات التعدي على البيئة في التشريع الإسلامي»، وبحث عبدالفتاح مصطفى غنيمة جامعة المنوفية بعنوان: «الاجتهاد خير حل لجميع علل البيئة»، وبحث محمد عبدالدايم الجندي أستاذ الأديان والمذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة للدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الأزهر بعنوان: «خطر فتاوى المتطرفين الإلكترونية في الصد عن الدين دراسة وتحليلا»

كما شارك الدكتور عبدالله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ببحث عن العملات الافتراضية المشفرة، والدكتور عطية عبدالموجود إبراهيم لاشين الأستاذ المساعد بكلية الشريعة جامعة الأزهر مشارك ببحث عن الاجتهاد وشروط إعداد المجتهد، إضافة إلى الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية الذي يشارك ببحث عنوانه: «الاجتهاد فريضة شرعية وضرورة عصرية»، أما الشيخ الدكتور سليم محمود علوان أمين دار الفتوى والمجلس الإسلامي العالمي بأستراليا يشارك ببحث بعنوان: «الاجتهاد شروطه وأنواعه».

وزارة الأوقاف

كما يشارك الدكتور عبدالشافي الشيخ أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر ببحث بعنوان: «أثر التطور الدلالي في الاجتهاد»، ويشارك الدكتور أحمد جمعة المهدي نائب مدير عام مستشفى الحسين الجامعي - أستاذ مساعد طب وجراحة العيون- كلية الطب بجامعة الأزهر ببحث عنوانه «الطرق الحديثة في زراعات القرنية ودورها في خدمة الفرد والمجتمع».

ويشارك الدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ببحث عن التعامل بالعملات الافتراضية، وتشارك وفاء عبدالسلام الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية ببحث عن سفر المرأة وآراء المجتهدين في مفهوم الصحبة الآمنة.

ومن أبرز الحضور كل من عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، من دولة البحرين، والوزير محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف بالأردن، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، والوزير حاتم محمد حلمي، وزير الأوقاف بفلسطين، والدكتور محمد عمر كوني وزير الشئون الدينية بمالي، وعبدالعاطي أحمد عباس وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد نائب أمين عام رابطة العالم الإسلامي بالسعودية، والدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية ووزير الأوقاف الأسبق بفلسطين.