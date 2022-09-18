«الأوقاف» تنظم أمسية لكبار المبتهلين في مسجد السيدة نفيسة غدا

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم أمسية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة، غدا الإثنين عقب صلاة العشاء، في إطار الدور الريادي للوزارة في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

أمسية لكبار المبتهلين

وتضم الأمسية الابتهالية التي تنظمها وزارة الأوقاف كبار المبتهلين، وهم: عبداللطيف وهدان، ومحمد علي جابين، وأحمد البشتيلي، وبلال مختار، وشريف عبدالمنعم خليف، ومحمود عوض الله، ومحمد الصعيدي، وإبراهيم راشد، وأحمد أبو خطوة، ومحمد الجزار.

وبحسب بيان عن وزارة الأوقاف، الأمسية من إعداد: حسام صقر، المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فني عبدالعزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري السابق.

إحياء مدرسة التلاوة والابتهال

يذكر أنّ وزارة الأوقاف المصرية نظمت أمسية مع كبار المبتهلين، وشهدت إنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد الإمام الحسين في القاهرة الشهر الماضى، حيث تحرص وزارة الأوقاف على إحياء مدرسة التلاوة والابتهال المصرية واستعادة أمجادها بالمكانة التي تستحقها، وكلها ثقة في هذا الجيل العظيم من القراء والمبتهلين.