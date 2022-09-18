وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدًا الجمعة المقبلة في 10 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 28 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، من بينها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان صدر عنها، أنّ إجمالي ما افتتح من 1 يوليو 2022 وحتى الآن بلغ نحو 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدا «للصيانة»، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف بني سويف

1. أنس بن مالك – بني هاني - إهناسيا

2. عمر بن الخطاب – مازورة - سمسطا

3. الأبرار – الحي الرابع – المجاورة الثالثة – بندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمن الخط القبلي - جناكليس

5. النور المحمدي – قرية المسيري – حفص - دمنهور

6. كوم النص الغربي – مركز كفر الدوار

7. الرحمن بردله – مركز كفر الدوار

8. مراد مكرم - قراقص – مركز دمنهور

9. الهداية – ديبي- رشيد

10. عبدالغفار غراب – أبو المطامير

11. الشلاوية الغربي – زاوية نعيم – أبو حمص

12. قرية العدل الغربي – النوبارية

13. خير الله – سيدي عقبة – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنيا

14. الرحمن – القيس – بني مزار

15. المخالبة – منقطين - سمالوط

16. على بن أبي طالب – برطباط - مغاغة

مديرية أوقاف أسوان

17. الإمام علي بن أبي طالب - المنشية

18. المتقين – المنشية

19. مجمع السيدة زينب – المنشية

مديرية أوقاف أسيوط

20. التعاون – قرية بهيج – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الجيزة

21. القارة – قرية القصر – الواحات البحرية

مديرية أوقاف الفيوم

22. النور الشرقي – المدينة – الشواشنة – يوسف الصديق

23. الرحمة – المقاتلة – طامية

مديرية أوقاف مرسى مطروح

24. السلف الصالح – شارع المطار – عزبة السادات – غرب مطروح

مديرية أوقاف الإسماعيلية

25. الرحمة – جعماصة - القصاصين

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الجيزة

1. الطاروطي – شارع جامعة القاهرة – بجوار كلية الزراعة - أمام مركز البحوث الزراعية

مديرية أوقاف سوهاج

2. السلام – المراغة

مديرية أوقاف البحيرة

3. الشهداء – المنشية – مركز المحمودية