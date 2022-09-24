تحذيرات من «القومي للأورام»: الإصابة بسرطان الرئة ستتضاعف 3 مرات

قالت الدكتور علا خورشيد رئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، إنَّ سرطان الرئة كان خامس أكثر الأورام شيوعًا في مصر منذ عامين، ولكن حاليًا أصبح ثالث أكثر الأورام شيوعا، مبينة أنَّ هذه نسبة ترتفع باستمرار، متوقعة أن يكون خلال الـ10 سنوات المقبلة 3 أضعاف الأرقام الموجودة حاليًا.

أرقام صادمة السنوات المقبلة

وأضافت «علا خورشيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنَّ معهد الأورام يشهد تطوّرًا كبيرًا، وشهد افتتاح أحد المباني المغلقة منذ فترة إضافة إلى افتتاح مستشفى أورام الثدي في التجمع، وهي مستشفى قائمة بذاتها تعالج كل أنواع سرطان الثدي، متوقعة بدء العمل في مستشفى 500500 خلال عام، لافتة إلى أنَّ معهد الأورام يعالج أكثر من ثلث حالات الأورام في مصر من داخل وخارج البلاد.

وأوضحت أنَّ سرطان الرئة يصيب الرجال أكثر من السيدات، متابعة: «في الماضي كانت 1.3 سيدة من كل 100 ألف سيدة يصبنّ بسرطان الرئة لكن حاليًا كل 13 سيدة من كل 100 ألف سيدة يصبن بهذا المرض، وهي نسبة مرتفعة وتعد 10 أضعاف ما كان موجودًا قبل ذلك».

أسباب سرطان الرئة

وأكّدت رئيس قسم طب الأورام أنَّ أهم سبب في الإصابة بسرطان الرئة هو التدخين، الذي يؤدي من 80% لـ90% من أورام الرئة، وهناك مشكلة في مصر هي ظاهرة تدخين أطفال من سن 10 سنوات، وبالتالي السن الذي يبدأ فيه سرطان الرئة يكون من أعمار منخفضة، فمتوسط عمر مريض سرطان الرئة 50 عامًا لكن هناك حاليًا مرضى بهذا المرض من سن 30 سنة و40 سنة.