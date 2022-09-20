معهد الأورام: 80% من أمراض الجهاز التنفسي بسبب التدخين

وجّه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الشكر لمعهد الأورام على خدمة المجتمع وتوعية المواطنين، مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تتسابق لتقديم الخدمات للمناطق المطورة، وعلى رأسها روضة السيدة.

وأضاف خلال مشاركته في حملة توعية بأمراض الرئة بمنطقة روضة السيدة زينب أن الدولة تسعى إلى خلق جيل قوي من الشباب، فيما أشارت الدكتورة علا خورشيد، رئيس الحملة، إلى أن 80% من أمراض الجهاز التنفسي سببها التدخين.

وأشار محافظ القاهرة خلال مشاركته في حملة للتوعية بأورام الرئة بروضة السيدة زينب إلى أن الحملة هي أول حملة يتم إطلاقها على مستوى الجمهورية للتوعية بصحة الجهاز التنفسي ويتم توعية الشباب والأطفال لخلق أجيال قوية.

المعهد يعالج 30 ألف حالة من المصابين بالأورام

وأكد الدكتور محمد عبدالمعطي، مدير معهد الأورام، أن المعهد له دور اجتماعي وخدمي وهو أكبر معهد في الشرق الأوسط وأفريقيا وتم إنشاؤه في أواخر الستينيات ويعالج 30 ألف حالة من المصابين بالأورام من أصل 120 ألف حالة على مستوى الجمهورية سنويًا، وفضلًا عن دوره البحثي الكبير.

وأشاد بالإنجاز الذي شهدته منطقة روضة السيدة زينب - تل العقارب سابقا- مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتغيير حياة المواطنين للأفضل ونقلهم من العشوائيات إلى وحدات سكنية متطورة بها كل الخدمات والمرافق.

80 % من أمراض الجهاز التنفسي سببها التدخين

وأكدت الدكتورة علا خورشيد، رئيس الحملة، أهمية الصحة، قائلة: «يستقبل معهد الأورام مصابين بأمراض الجهاز التنفسي، ولا يصح أن تكون السيجارة أو الشيشة سبب في حرمان الإنسان من التنفس والاعتماد على أسطوانة أكسجين»، مشيرة إلى أن 80 % من الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي سببها التدخين، مشيرة الى أن نسبة كبيرة من السيدات لديهن ورم بالرئة بسبب التدخين السلبي.

ولفت الدكتور وائل صفوت، أستاذ الأورام بمعهد الأورام، إلى أن الحملة جاءت للتوعية بمخاطر التدخين بكل أشكاله مؤكدًا أنه خطر يدمر صحة الفرد والأسرة وينعكس بالسلب على حياة المصريين، داعيًا محافظ القاهرة إلى منع الشيشة والتدخين داخل المقاهي والأماكن العامة.