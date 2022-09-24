انخفاض أسعار المانجو بأسواق الشرقية في نهاية الموسم.. تبدأ من 5 جنيهات

امتلأت الأسواق منذ مطلع أغسطس الماضي أو ربما قبله بقليل، بأنواع عديدة من فاكهة المانجو، وكان من حسن حظ عشاقها أن انخفضت أسعارها بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ تراوحت الأسعار جملة ما بين 5 جنيهات و30 جنيها للكيلو، فيما تشهد السوق انسحابًا تدريجيًا للفاكهة المحبوبة لدي قطاع كبير من المواطنين، وبذلك يسدل الموسم ستاره وتبقى مانجو "الكيت" مستمرة حتى نوفمبر المقبل.

وقال المهندس الزراعي محمد عطية، إن إنتاجية محصول المانجو هذا الموسم كانت وفيرة وغزيرة، مرجعًا الأسباب إلى ارتفاع درجة الحرارة نسبيًا واعتدال المناخ بشكل كبير وغياب الرياح التي تؤثر سلبًا على الأشجار؛ ما أدى لغزارة إنتاج عدد من المحاصيل خاصة التي تتكيف مع المناخ الحار، مشيرًا في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن أصناف المانجو قد تصل إلى 70 صنفًا أو نوعًا.

غزارة إنتاج المانجو أدى لانخفاض سعرها

وأضاف محمد عليوة، تاجر فاكهة بالجملة، أن غزارة الإنتاج لمحصول المانجو خفّض أسعارها؛ ما جعلها في متناول الجميع، موضحًا أنه يتاجر في أنواع عديدة للمانجو وكل نوع أو صنف معروف باسم خاص به وله سعر خاص أيضًا.

وأشار إلى أن موسم بيع المانجو يقتصر على شهري أغسطس وسبتمبر، وقليل من أكتوبر، لافتًا إلى بشائر طرح المانجو في أول فصل الصيف، إذ يستلم التاجر المحصول في مطلع أغسطس، وتكون السكري الأبيض الأكثر انتشارا في الأسواق، وتزرع في الإسماعيلية ووادي الملاك والشرقية، تليها المانجو الزبدية الأكثر بقاءً منذ بداية الموسم وحتى انتهائه.

أصناف المانجو وأسعارها

يوضح "عليوة" أسعار المانجو في الشرقية كالتالي:

- الزبدية تتراوح أسعارها بين 7 و10 جنيهات.

- البلدي تبدأ من 6 جنيهات وصولا إلى 8 جنيهات.

- الأنجرة من 9 لـ 10 جنيهات.

- الناعومي من 10 جنيهات وحتى 14 جنيها.

- الفجر من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

- العويسي من 13 جنيها حتى 18 جنيها.

- الفص تتراوح ما بين 30 و40 جنيها.

- الأرنبة والجولق والمسك أو العود الأحمر من 7 جنيهات وحتى 9 جنيهات.

- الكوبانية والسنارة والكيت والهندي الملوكي والهندي البلدي تراوحت أسعارها بين 7 و10 جنيهات.

- السكري الممتاز تفوق السكري الأبيض من حيث المذاق والطعم ويتراوح سعرها بين 7 و12 جنيها.