«القومي للبحوث» يوضح فوائد تناول المانجو.. تدعم صحة الجهاز الهضمي

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن المانجو من أفضل الفواكه وهي لذيذة الطعم وتتميز بارتفاع قيمتها الغذائية حيث تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية من كربوهيدرات وبروتين ودهون وفيتامينات ذائبة في الدهن «أ، ك، ه»، وفيتامينات ذائبة في الماء مثل فيتامين «ب»، المهم للجهاز العصبي وفيتامين «ج»، كما تحتوي على الأملاح المعدنية مثل النحاس والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز بالإضافة الى المحتوى الكبير من الماء كما تتميز المانجو باحتوائها على الألياف الغذائية.

عناصر معدنية تدعم جهاز المناعة

وأضاف في تقرير له، أن المانجو تعمل على دعم صحة الجهاز الهضمي وذلك لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تعمل على تنظيم حركة لأمعاء وتنبيه الغدد المفرزة للأنزيمات الهاضمة كما تعمل الألياف الغذائية على أبطاء عملية هضم الطعام مما يقلل من ارتفاع مستوى سكر الدم.

وأوضح: «ترجع الفوائد الصحية للمانجو لاحتوائها على العديد من العناصر المعدنية التي تدعم جهاز المناعة مثل النحاس الضروري لخلايا الدم الحمراء حيث تساهم المانجو بحوالي 20% تقريبا من الاحتياجات اليومية، بالإضافة الى كميات قليلة من الزنك والسلينيوم والتي تعمل كمضادات أكسدة ضد الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا والأغشية الخلوية كما تحتوي على فيتامين ج وتساهم بنحو 65% من احتياجات الجسم اليومية، ويساعد فيتامين ج على امتصاص الحديد ويعزز تجديد الخلايا ويساعد على نضارة البشرة.

ترطيب الجسم والإقلال من تأثير حرارة الصيف

وأشار إلى أنه نظرا لاحتواء المانجو على نسبة كبيرة من المياه فإنها تعمل على ترطيب الجسم والإقلال من تأثير حرارة الصيف بالإضافة الى وجود «البيتا كاروتين»، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين «أ»، الذي يحافظ على صحة الجلد ووقاية الخلايا من التلف والمحافظة على صحة العين لما تحتويه من مضادات أكسدة.

وأوضح أن البعض يعانون من حساسية للمانجو وتظهر أعراضها خلال دقائق من تناولها في صورة طفح جلدي وحكة الجلد وسيلان الأنف وتورم واسهال ويجب تجنب تناول المانجو في هذه الحالات.

ونوه إلى أنه نظرا لاحتواء المانجو على العديد من العناصر الغذائية المعدنية وزيادة نسبة السكر فيجب عدم الإكثار من أكل المانجو بحيث لا تزيد الكمية المناسبة عن كوب واحد الى كوبين من المانجو أو ثمرة متوسطة الحجم إلى ثمرتين في اليوم للشخص البالغ ويفضل عدم تناول الكثير من المانجو في وقت واحد.

وأكد أن المانجو تحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات والتي يمكن أن ترفع سكر الدم ولتلافي ذلك يجب أن تكون الكمية المناسبة التي يتناولها مريض السكر من المانجو نصف كوب أو ثمرة صغيرة في اليوم.