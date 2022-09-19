انهيار أسعار المانجو في أسواق الدقهلية.. واستقرار الخضار وباقي الفواكه

كشف تقرير المتابعة اليومي لأسواق الخضر والفاكهة الصادر، الصادر عن الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الإثنين، استقرار أسعار غالبية الخضر والفاكهة بالأسواق للأسبوع الثالث على التوالي، دون أي تغيير فى أسواق الجملة أو التجزئة والقطاعي.

تغير محدود في أسعار البطاطس والطماطم

أوضح التقرير، أن التغير السعري محدود، ويقتصر على أصناف بعينها، نتيجة حلول موعد نهاية العروة، مثل البطاطس، التي يتراوح متوسط سعر الكيلو بين 8 و10جنيهات للمستهلك، والطماطم بين 7 و8 جنيهات، والبامية الخضراء 25 و30 جنيها.

وقال المهندس أحمد رعب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الدقهلية التجارية، في بيان صحفي، إن جميع تقارير المتابعة اليومية، تظهر توافر كل أنواع المحاصيل الزراعية بالمحافظة، وانتظام وصولها إلى سوق الجملة التابع للغرفة بمدينة المنصورة.

أسعار الخضار في أسواق الدقهلية

ذكر تقرير الغرفة التجارية بالدقهلية، أن سعر كيلو الملوخية الخضراء تراوح بين 6 و8 جنيهات، والخيار بين 8 و10 جنيهات، والفلفل الأخضر 7 و8 جنيهات، والفلفل الألوان 15 و17 جنيها.

وتراوح متوسط سعر كيلو الكوسة فى القطاعي، بين 8 و10 جنيها، والباذنجان القاروص بين 6 و7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 و6 جنيهات، والجزر الأصفر بدون عروش 6 و7 جنيهات، والليمون 10 و13 جنيها، والبصل بين 3 و5 جنيهات للكيلو القطاعي.

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية

أفادت غرفة الدقهلية التجارية، باستمرار «انهيار سعري» طال جميع أنواع المانجو طوال الأسابيع الماضية، وما يزال مستمرا حتى اليوم، إذ يتراوح سعر الزبدة بين 8 و10 جنيهات الكيلو، والسكري الأبيض بين 13 و15 جنيهات، والعويس 15 و20 جنيها، نتيجة وفرة الإنتاج وتقلص الصادرات.

وبلغ سعر العنب البناتى، في الحد الأدنى للكيلو 8 ويصل إلى 10جنيهات، وتراوح سعر العنب الأحمر بين 10 و13 جنيها، والعنب الملوكي «أبو بذر» بـ7 جنيهات، فيما وصل سعر البلح الأمهات إلى 8 جنيهات، والرطب الزغلول إلى 12 جنيها، والتفاح البلدي بين 15 و17 جنيها، والتفاح المستورد بين 20 و25 جنيها، والكمثرى بين 12 و15 جنيها، والجوافة 12 و15 جنيها، والتين البرشومي 12 جنيها.