ختام ملتقى سيوة الدولي الرابع للفنون.. ورش فنية وحرف تراثية (صور)

التقى اللواء شعيب محافظ مطروح الفنانين المشاركين في ختام ملتقى سيوة الدولي الرابع للفنون، والذي عُقد في الفترة من 20 حتى 24 سبتمبر الجاري بقاعة الصناعات الحرفية والبيئية.

ووجه محافظ مطروح، خلال حفل ختام ملتقى سيوة الدولي للفنون اليوم السبت، الشكر لجميع الفنانين على اختيارهم واحة سيوة لإقامة ورش عملهم وملتقاهم الفني بها.

سيوة جنة الله على الأرض

وقال محافظ مطروح إن سيوة بها أشهر المزارات السياحية بمحافظة مطروح، وهي واحة حباها الله بطبيعة خاصة تجذب اليها الجميع، فهي واحة الغروب ومعشوقة القلوب، ومن المناطق المتفردة في السياحة، وبها العديد من المناظر والمشاهد الخلابة التى تمثل لوحات فنية فريدة من رمال وجبال ومياه وطبيعة خضراء وآثار تاريخية شاهدة على عصور مختلفة.

سيوة تحتضن المبدعين في الوطن العربي

وأضاف المحافظ، أن واحة سيوة تتمتع بمقومات طبيعية وسياحية وثقافة فريدة مع كرم وطيبة اهلها وترحيبهم بكل ضيف، مع ترحيبها باحتضان المبدعين من القامات الفنية من المشاركين من مصر والوطن العربي الذين يعبرون عن جمالها بلوحاتهم الفنية وكتاباتهم الإبداعي.

وصرح سمير علي منظم الملتقى الدولي، أن الدورة الرابعة تضم فنانين من كل المدارس الفنية، والذين قاموا بتنظيم ورش فنية في مجال العمارة والحرف اليدوية والتراثية، مع زياراتهم قادمة لتجميل الواحة وإظهار مواطن الجمال بها.

سيوة كنز سياحي وأثري وبيئي

وأكد محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية، أن سيوة بها آثار من حقب تاريخية مختلفة، وهى محمية طبيعية، وبها أجمل رحلة سفارى فيما عبر المشاركون بالملتقى عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه بسيوة، ومدى الطبيعة الساحرة التى جذبتهم.