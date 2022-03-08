متعة السياحة في سيوة.. رحلات سفاري إلى بحر الرمال العظيم (صور)

تستقبل واحة سيوة خلال شهر مارس الجاري العديد من الأفواج والرحلات السياحية من المصريين القادمين من الجامعات والمدارس، ومن الشباب والفتيات والأسر من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بسيوة «واحة السحر والجمال»، والمناطق السياحية والأثرية بها، خاصةً رحلات السفاري، التي تُعد من أهم مناطق السفاري في مصر، داخل «بحر الرمال العظيم»، في عمق صحراء مصر الغربية، بالإضافة إلى الأفواج السياحية التي تتوافد على واحة سيوة من مختلف دول العالم، للاستمتاع بالسياحة البيئية وسياحة السفاري في الواحة.

رحلات السفارى في سيوة

وتُعد رحلات السفاري في سيوة ذات طابع خاص، بحسب عبد العزيز جبريل، من العاملين في السياحة بواحة سيوة لـ«الوطن»، الذي أكد أنها من أجمل الأماكن التي يستمتع خلالها زوار الواحة، مشيراً إلى أن الرحلة تبدأ بالتجمع ظهراً وسط الواحة، وركوب السيارات ذات الدفع الرباعي، التي تتوجه بهم إلى الصحراء خارج سيوة، حتى الوصول إلى «بحر الرمال العظيم»، وتبدأ بالتصوير في أحد الأماكن، ثم التوجه إلى مكان آخر، للتزحلق على الرمال من مسافات عالية، باستخدام ألواح خشبية.

وتشق السيارات طريقها بسرعات مناسبة، وسط الغرود في بحر الرمال، نزولاً وصعوداً، في أجواء مبهجة، تستنشق خلالها الأكسجين النقي وسط بحر الرمال، وتستمتع بصفاء النفس، ثم تتوجه بعدها إلى منطقة «بئر واحة»، والاستحمام في البحيرة الباردة، وعين المياه الساخنة المجاورة لها، كما يتم تقديم مشروب الشاي السيوي السادة «الزردة» والكركدية، على الحطب وسط بحر الرمال، ويستمتع السائحون بمشهد غروب الشمس.

ومع الغروب يتم التوجه إلى أحد المخيمات لتناول العشاء، والاستمتاع بالأكل السيوي والأغاني الفولكلورية السيوية، مع سهرة في البحر الرمال، بأجواء لا يعرفها إلا زوار سيوة، الذين يحرصون على تكرار زيارتهم، للاستمتاع بالهدوء وجمال الطبيعة في واحدة من أجمل رحلات السفاري في العالم.

الأماكن السياحية في سيوة

وقال محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سيوة تُعد من المدن السياحية العالمية، حيث يوجد بها تنوع سياحي، ما بين سياحة السفاري والسياحة الأثرية والسياحة البيئية وسياحة المهرجانات والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية، ومن أشهر الأماكن السياحية بها التي تجذب المصريين والأجانب، قلعة «شالي» الأثرية أو «سيوة القديمة»، وعين كليوباترا، وبئر واحة، وبحر الرمال، ومعبد آمون، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجبل الموتى، وتمتعها بالفنادق والكامبات السياحية التي تحافظ على الطابع البيئي القديم، الذي يميز واحة سيوة عن غيرها من المدن السياحية الأخرى في مصر.