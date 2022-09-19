بعد إلغاء عيد السياحة.. عقد أكبر مؤتمر لزيارة سيوة في أكتوبر المقبل

بعد إلغاء عيد السياحة في سيوة، لأسباب خاصة بالطريقة الشاذلية المدنية المسؤولة عن تنظيمه سنويا في جبل الدكرور بالواحة، بدأ الإعداد لعقد أكبر مؤتمر سياحي في سيوة لتنشيط السياحة بجميع أنواعها خاصة البيئية؛ للحفاظ على هذا النوع الذي جعل من واحة سيوة أيقونة السياحة البيئية في مصر والعالم، وأحد المقاصد السياحية المهمة على المستوى الدولي.

وقال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، إن الواحة تستعد لانطلاق المؤتمر السياحي المهم الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، بالتعاون مع المحافظة والجامعة، وبمشاركة خبراء السياحة في مصر وصناعها وعلماء وباحثين، بعد تنشيط السياحة البيئية والاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.

السياحية البيئية في مصر

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، لـ"الوطن" إن مؤتمر السياحة البيئية سيعقد على مدار ثلاثة أيام في 29 من أكتوبر المقبل، ويناقش السياحة البيئية وأهمية الحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة، والاهتمام بالمساحات الخضراء والحفاظ على المحميات الطبيعية، والدعوة لزيارة المعالم السياحية صديقة البيئة، وذلك تزامنًا مع قمة المناخ العالمية التي تنظمها مصر في شرم الشيخ بحضور قادة دول العالم برئاسة مصر خلال الفترة المقبلة.

المعالم السياحية البيئية في سيوة

وحول اهتمام الدولة، أضاف رئيس المدينة، أن واحة سيوة بها أهم معالم السياحة البيئية وبها العديد من المزارات مثل متحف البيت السيوي القديم، والكاميرات والفنادق والمنتجعات السياحية البيئية المقامة على الطراز البيئي القديم، فهي مبنية بالكرشيف وهو مزيج من الملح والطين، وأسقفها من جذوع النخيل، وأسرتها من الجريدة، والحياة بها طبيعية بدون أي وسائل إتصالات حديثة أو أجهزة كهربائية؛ ليستمتع النزلاء بحياة خالية من مظاهر المدينة الحديثة، حتى الأكلات أورجانك سواء خضروات أو فواكه فهي طازجة مزروعة في بيئة خالية من المواد الكيماوية الصحية لجسم الإنسان.