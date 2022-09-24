«الصحة»: الصين تهدي مصر 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن إنشاء مجمع التبريد اللوجيستي كان حلمًا نسعى له لحفظ اللقاحات بقدرة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، لافتًا خلال كلمته في افتتاح المجمع بالسادس من أكتوبر، إلى أنه سيعمل على تحسين كفاءة إدارة اللقاحات وحفظها ونقلها.

«عبدالغفار»: استقبلنا 10 ملايين جرعة لقاح من الصين

وأعلن وزير الصحة والسكان، إهداء الصين لمصر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا، استقبلنا منها 10 ملايين جرعة حتى الآن، لافتا إلى اختيار اليوم للإعلان عن هذه الهدية لحفظها في مجمع التبريد اللوجيستي بـ6 أكتوبر المقرر افتتاحه بعد قليل.

إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة لقاح كورونا

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الاحتفال أيضًا بمرور أكثر من عام ونصف من الشراكة بين شركتي سينوفاك وفاكسيرا في مجال تصنيع اللقاحات، التي أثمرت عن إنتاج أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

وحضر فعاليات الافتتاح، كلا من الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، اللواء بهاء الدين رئيس هيئة الشراء الموحد وعدد من القيادات الصينية والمصرية.