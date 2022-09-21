وزير الصحة الأسبق: توجيهات الرئيس الخاصة بالتمريض تؤكد متابعته للملف بشكل جيد

أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم، لدعم الفريق الطبي كاملا، سواء من الأطباء من خلال التوجيهات بصرف حوافز مالية لهم، والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة، أو تطويرهم من خلال البرامج التدريبية، والاهتمام بالتمريض، وهو ما جرى ملاحظته من خلال التوجيهات التي صدرت منذ قليل، عن تطوير منظومة التمريض، وتدريب كوادر الرعاية الصحية.

العدوي: الرئيس يحرص على صحة المواطن

وتابع وزير الصحة الأسبق في تصريحات لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالتمريض وتدريب كوادر الرعاية الصحية، تثبت متابعة الرئيس الجيدة للملف الصحي في مصر، ووضعه صحة المواطن نصب عينه، وحرصه الدائم على تقديم خدمة طبية كاملة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف «العدوي»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرى أن تدريب الفريق الطبي كاملا، الأساس الذي يقوم عليه إصلاح المنظومة الصحية، بالإضافة إلى البنية التحتية للمستشفيات.

الملف الصحي شهد تطورات في مختلف القطاعات

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم خاصة في الولاية الثانية، اهتم ببناء الإنسان، مشيرا إلى أن بناء الإنسان لا يأتي إلا من خلال العلم والصحة، وجميعا نرى الإنجازات غير المسبوقة في ملف الصحة والتعليم، الملف الصحي شهد تطورات في مختلف القطاعات، لم نشهدها منذ سنوات، ولا يستطيع أي شخص أن ينكر ذلك «كلها إنجازات على أرض الواقع».

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم بالدكتور محمد عوض تاج الدين، ووجه بوضع استراتجية كاملة لتطوير التمريض وتدريب كوادر الرعاية الصحية.

كما اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، الذي أكد أن العالم يشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات بالفيروس، ووجه الرئيس، بأهمية استمرار حملات التطعيم ضد كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.