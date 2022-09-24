الصين تعلن تسجيل 129 إصابة بفيروس «كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 129 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«الصحة الوطنية»: تسجيل 51 إصابة بـ«كورونا» في سيتشوان

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة 51 في سيتشوان و32 في قويتشو، مضيفة أن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وكان البر الرئيسي الصيني، سجل، أمس الأول الخميس، 121 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، من بينها 43 حالة في كل من سيتشوان وقويتشو.

وأضافت «لجنة الصحة الوطنية»، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في الصين ظل ثابت عند 5226 حالة وفاة.

خروج 206 مرضى بـ «كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس

وأوضحت اللجنة الصينية، أن 206 مرضى بـ «كورونا» خرجوا من مستشفيات البر الرئيسي الصيني، أمس الجمعة، بعد شفائهم من الفيروس.

وتابعت «لجنة الصحة الوطنية» قائلة، إن إجمالي المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، ارتفع إلى 240906 شخص.