علي جمعة: علينا الاستمرار في الاجتهاد.. الواقع شديد التطور والتدهور

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنَّ الاجتهاد الآن سيختلف عن العشر سنوات الماضية، مضيفًا أنَّه «لا بد من اجتهاد جديد لأن الواقع أصبح شديد التدهور وشديد التداخل والتركيز، ولا بد أن نراعي المصالح والمآلات والاختيار الفقهي له ضوابط، والاجتهاد الفقهي له ضوابط، ونسأل الله أن يوفقنا لأن نصل إلى ما ينفع الناس وينال رضا الله».

مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

وأضاف "جمعة"، في كلمته بالمؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة:«ينبغي علينا أن نستمر في الاجتهاد لأن الواقع شديد التطور والتدهور»، موضحًا أن الاجتهاد ضرورة العصر ويحتاج إلى رؤية بين كل فترة وأخرى، لافتًا إلى أنَّ هناك تغيراً ما يحدث في الواقع عبر الزمان، والواقع جزء من الاجتهاد، وإدراك الواقع جزء من الفتوى، وهناك أيضًا إدرك للنص في قضية الاجتهاد.

ينبغي علينا الاستمرار في الاجتهاد

وأضاف "جمعة" أنَّه كلما تغير الواقع سنجتمع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لقضية الاجتهاد، مبينًا أنّه ينبغي علينا الاستمرار في الاجتهاد لأن الواقع شديد التطور والتدهور والتداخل والتركيب، لافتًا إلى أنَّه يجب مراعاة المصالح، مؤكّدًا أنَّ الاختيار الفقهي له ضوابط والتجديد له أيضًا ضوابط حتى نصل إلى ما ينفع الإسلام والمسلمين.