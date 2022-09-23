مفتي الجمهورية يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92

هنّأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 للمملكة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

المفتي: علاقة مصر والسعودية ضاربة في أعماق التاريخ

وقال مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم الوطني» للمملكة، إنّ العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني.

وأشاد المفتي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.

استمرار التكاتف بين مصر والسعودية للقضاء على الإرهاب

وشدد شوقي علام على ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين مصر والمملكة قيادةً وحكومة وشعبًا؛ لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

وتوجه علام بالدعاء إلى الله أن يجنِّب مصر والسعودية وجميع الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.