جون سينا يدخل موسوعة جينيس.. أكثر شخص حقق أماني الأطفال المرضى

دخل المصارع والممثل الأمريكي جون سينا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد ما حطم الرقم القياسي العالمي لأكثر شخص يحقق رغبات لمؤسسة «Make-A-Wish» التي تلبي أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، برصيد وصل لـ 650 أمنية، ولم يقترب أي شخص آخر من تحقيق هذا العدد من الأمنيات مثل «سينا» في تاريخ المؤسسة الممتد لعقود، وفقًا لما أعلنته الموسوعة.

ويعتبر جون سينا أكثر المشاهير المطلوبين لـ «Make-A-Wish» عندما تم تكريمه في عام 2015، بعد تحقيقه لـ 500 أمنية، وتحدث عن مدى استمتاعه لما يقوم به من خلال المؤسسة، قائلًا: «إذا كان بإمكاني تقديم تجربة رائعة لأحد، فسأكون أول من يقوم بذلك»، وحول سبب استمراره في تحقيق أماني الأطفال، أوضح: «أريدهم أن يتمتعوا بتجربة ستبقى معهم إلى الأبد، لا أريد أبدًا أن تتم معاملة الأطفال أو أسرهم بطريقة يشعرون فيها كما أن كل شيء ضدهم»، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

جون سينما عن تلبية أمنيات الأطفال: أروع شيء قمت به في حياتي

بمجرد أن يحصل الأطفال على فرصة للقاء «سينا»، يلتقطون الصور ويتسكعون مع مصارعهم المفضل، وأحيانًا يغامرون بالدخول إلى حلبة المصارعة، ومن جانبه، قال: «إذا طلبوا مني المشاركة في أي وقت سأتخلى عما أفعله وأشارك، لأنني أعتقد أن هذا هو أروع شيء استطيع القيام به».

وقالت مؤسسة «Make-A-Wish»، في بيان: «معًا نحقق رغبات تغير حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة»، وتابعت: «الرغبات هي أكثر من مجرد شيء لطيف، وهي أكثر بكثير من مجرد هدايا، أو أحداث فردية في الوقت المناسب، إن تحقيق رغبتهم يمكن أن يمنحهم الشجاعة للامتثال لعلاجاتهم الطبية».

ما مؤسسة «Make-A-Wish»؟

«Make-A-Wish» هي منظمة غير ربحية تساعد في تلبية رغبات الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض خطيرة وتتراوح أعمارهم بين 2 و18 عامًا، ويمكنهم اختيار مقابلة أحد المشاهير أو الذهاب إلى حدث أو حتى تقديم هدية لشخص آخر، وبخلاف «سينا» لم يمنح أي شخص آخر أكثر من 200 أمنية على مدار 42 عامًا منذ بداية نشاط المؤسسة، من بينهم ليدي جاجا وسيلينا جوميز وصامويل إل جاكسون.

بدأ جون سينا في تلبية أمنيات الأطفال من خلال المؤسسة منذ عام 2002، بعد سنوات قليلة من بدء حياته المهنية كمصارع محترف، ومع ارتفاع شعبيته كبطل عالمي 16 مرة، ارتفعت كذلك طلبات الأطفال له لتلبية رغباتهم.