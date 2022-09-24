الأهلي يواجه الاتحاد المنستيري في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.. 9 أكتوبر

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد ضربة بداية الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، في ذهاب الدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة في الأهلي أنه تلقى خطابا رسميا بتحديد موعد مباراة الذهاب في تونس، وسوف يقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق.

يذكر أن الأهلي قد خاض أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بتروجت الأربعاء الماضي، وفاز بنتيجة 5-1.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام أسوان غدا الأحد، قبل أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏

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