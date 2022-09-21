وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج.. شروط وخطوات التقديم

كشف الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي، عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج في عدد من الفروع، ما يتيح فرص مختلفة أمام الخريجين الباحثين عن فرص عمل مناسبة.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن»، ضمن الموضوعات الخبرية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج، والشروط وخطوات التقديم، وفق الموقع الرسمي للبنك في السطور التالية:

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف البنك الأهلي

يتيح موقع البنك الأهلي، عدد من الوظائف في فروع البنك الأهلي لحملة التخصصات الآتية:

- كلية تجارة أقسام التالية «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارج».

- كلية إدارة أعمال من الأقسام «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية قسم اقتصاد أو إحصاء.

- كلية حسابات ومعلومات.

- كلية تكنولوجيا المعلومات

- كلية هندسة حاسبات قسم حاسبات أو اتصالات.

- كلية حقوق.

شروط وظائف البنك الأهلي 2022

حتى تتمكن من التقديم لوظائف البنك الأهلي، يجب أن تتوفر بعض الشروط، كالآتي:

- أن المتقدم لوظائف حاصل على مؤهل عالي ضمن التخصصات التي تحتاجها البنك.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمي جيد فأعلي.

- ألا يكون للمتقدم أقارب حتى للدرجة الثالثة يعمل بالنك.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عام وقت الموافقة على التعيين.

- أن يكون محل الإقامة المثبت على بطاقة الرقم القومي، يناسب عنوان مكان العمل.

خطوات التقديم لوظائف البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي، إمكانية التقديم لوظائف وتسجيل الطلبات عبر الموقع الرسمي للبنك، من خلال الدخول على الموقع، واختيار الوظائف، واختيار «وظائف حديثي التخرج» والضغط عليها، واستيفاء البيانات الخاصة بالمتقدم، وإذا كنت مناسب فسيتم التواصل معك.