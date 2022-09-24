محللون: استخدام روسيا للسلاح النووي سيلاقي ردا عنيفا من «الناتو»

هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام الأسلحة النووية الروسية في الحرب في حالة التعدي من قبل أي دولة خارجية على الأراضي الروسية، مبيناً أن أي تعدٍ على الأراضي الروسية يسمح لموسكو باستخدام الأسلحة التي تمتلكها للدفاع عن أراضيها.

وتمكنت القوات الأوكرانية من الاقتراب من الحدود الروسية بعد تحقيق الهجوم المضاد نجاحاً كبيراً على أرض المعركة مما يجعل بوتين يهدد باستخدام الأسلحة النووية، وفي ضوء ذلك، يقول محللون لصحيفة «ديكان هيرالد» إن موسكو إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا فإنها ستقتصر على أسلحة نووية تكتيكية، أي إن قوتها التفجيرية لن تصل إلى قوة التفجير لدى الرؤوس النووية أو القنابل النووية الكبيرة التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وأشار المحللون أن استخدام روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا سيكون فقط من أجل إضعاف وزرع الرهبة في أوكرانيا، مما يجبرها على الخضوع للمفاوضات وتقسيم الداعمين الغربيين للبلاد.

بوتين يستخدم الأسلحة النووية لتقسيم حلف الناتو والغرب حول دعم أوكرانيا

وقال مارك كانسيان، الخبير العسكري في برنامج الأمن الدولي CSIS في واشنطن، إن روسيا لن تستخدم على الأرجح الأسلحة النووية على الخطوط الأمامية، مشيراً إلى أن الاستيلاء على 20 ميلاً (32 كيلومترًا) من الأراضي قد يتطلب 20 قنبلة نووية صغيرة.

وفي نفس السياق، قال جون ولفستال، خبير السياسة النووية السابق بالبيت الأبيض، إن مثل هذه السيناريوهات «من المرجح أن تكون مصممة لتقسيم حلف الناتو والإجماع العالمي ضد بوتين». لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح، وربما قد تنجح تمامًا.

وأضاف «ولفستال» أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يريدان الظهور بمظهر الضعف أمام تهديد نووي ضمني، لكنهم يريدون أيضًا تجنب احتمال تصاعد الحرب في أوكرانيا.

وشدد «ولفستال» على أن أي رد يجب أن يضمن عدم تحسّن الوضع العسكري لبوتين من مثل هذه الضربة، وأن موقفه السياسي والاقتصادي والشخصي قد عانى نتيجة لذلك.

الرد على الهجوم النووي سيكون من قبل الناتو والولايات المتحدة

وفي المقابل، أكد بعض الخبراء للصحيفة، أنه لن يكون أمام الغرب خيار سوى الرد، وأن الرد يجب أن يأتي من الناتو كمجموعة وسيكون رداً عنيفاً، وليس من الولايات المتحدة وحدها.

يقول الخبراء إن الرد على هجوم نووي روسي بطريقة عسكرية أو دبلوماسية أكثر تقليدية، وتزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر فتكًا لمهاجمة روسيا، قد يكون أكثر فاعلية، مضيفين أن استخدام روسيا السلاح النووي قد يوفر فرصة لإقناع الدول التي كانت مترددة حتى الآن - مثل الهند وربما حتى الصين - بالمشاركة في تصعيد العقوبات.

وجدير بالذكر أن وضعت الولايات المتحدة نحو 100 من أسلحتها النووية التكتيكية في دول الناتو ويمكنها الرد بالمثل على القوات الروسية.