بالأرقام.. قدرات الترسانة النووية لحلف «الناتو» في مواجهة روسيا

تصاعدت الحروب الروسية الأوكرانية، خلال الآونة الأخيرة، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول، استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية، وتأكيده أنه في حالة تأهب قصوى ضد أي خطر من قبل أي عدوان، ما دفع المتابعون إلى عقد المقارنات بين قدرات الترسانة النووية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» وكذلك قدرات روسيا في المقابل،

وتملك دول حلف الناتو النووية مجتمعة عنصر التفوق، إلا أن محللين يرون أن موسكو هي التي تملك القدرة على تنفيذ ضربة تكتيكية أولية في ساحة الحرب الأوكرانية.

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قدرات أعضاء حلف الناتو النووية

يبلغ عدد أعضاء حلف الناتو 30 دولة، 27 دولة من أوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ويمتلك حلف الناتو من القدرات النووية: 6495 ترسانة من الأسلحة النووية، بينها 1750 رأسًا عابرة للقارات، و2050 رأس نووي في مخزون الأسلحة، بالإضافة إلى 2695 متقاعدة.

وفي السياق ذاته، يمتلك حلف الناتو نحو 5898 رأسا نووية، و3708 رأسًا حربية تنطلق من الغواصات والقاذفات النووية، ويتعلق بسرعة نشر السلاح النووي، كما يحتفظ بـ 900 قطعة سلاح في حالة تأهب فوري ويمكنه الإطلاق في أقل من 15 دقيقة.

قدرات روسيا النووية

وتمتلك روسيا نحو 6580 رأسا نووية، بينها 2500 رأسًا نووية في مخزوق الأسلحة، وبذلك تعد روسيا أولي الدول في امتلاك الأسلحة النووية على مستوي العالم.

وفي نفس السياق، تمتلك موسكو 1380 رأسًا حربية ويتم إطلاقها بواسطة الغواصات والقاذفات النووية، كما تمتلك 1600 صاروخ في حالة تأهب فوري مستعد للإطلاق بعد إشارة من بوتين.

ووفقًا لاتحاد العلماء، يمكن للصواريخ الأرضية الروسية أن تصل إلى الولايات المتحدة في أقل من 30 دقيقة، وعلى الرغم من التقارير المختلفة حول المخزونات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر بكثير من بقية العالم، حيث تمثل 90٪ من مخزون العالم.

انخفاض الترسانة النووية 88% عن عام 1967

ومنذ نهاية الحرب الباردة، خفضت كل من الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين بنسبة 88%، وأصبحت مخزوناتهما النووية أصغر بكثير مما كانت عليه في ذروتها عام 1967.

وكان لدى الولايات المتحدة 31225 سلاحًا نوويًا، وفقًا لما أفادت به وزارة الأمن الداخلي، وفي وقت انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، كان هناك حوالي 35000 سلاح نووي في آلاف المواقع عبر مساحة شاسعة من اليابسة في أوراسيا امتدت عبر إحدى عشرة منطقة زمنية.