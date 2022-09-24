رومانيا: حلف الناتو لا يخطط مطلقا للدخول في حرب مباشرة مع روسيا

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم السبت، إن الناتو لا يخطط على الإطلاق لمحاربة روسيا وذلك على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، لكنه يأمل في وقف التصعيد من الجانبين، موضحا «رومانيا مثلها مثل الناتو لن تقاتل مع روسيا، لكن جهود خفض التصعيد يجب أن تأتي من كلا الجانبين»، وفقا لما أوردته صحيفة «ناتو نيوز».

يوهانيس: لدينا الحدود الأكثر طولا مع أوكرانيا

ولفت «يوهانيس» إلى أن الوضع في أوكرانيا متوتر للغاية، مشيرا أنه على الرغم من أن بلاده تمتلك أطول حدود مع أوكرانيا من بين جميع دول الناتو، لكنها لا تشارك في الحرب، وتستعد لأي سيناريو تتجه إليه الحرب لحماية مواطنيها.

ويأمل الرئيس الروماني أن تسعى كل من روسيا وأوكرانيا إلى محادثات السلام، بالإضافة إلى وقف التصعيد والتقليل من حدة التوتر بين البلدين، خاصة وأن ظلال آثار الحرب قد طالت جميع الدول حول العالم، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب حول العام.

المجر: العقوبات على روسيا تنعكس على أوروبا بشكل أسوأ

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن العقوبات المفروضة على روسيا تلحق أضرارا جسيمة بأوروبا، ومن بينها ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مضيفا «إذا كانت العقوبة تسبب ضررا لك أكثر من الكيان المستهدف، إذن فهي عديمة الفائدة».

وتطرق «زيجارتو» إلى أضرار العقوبات الاقتصادية على أوروبا، مبينا أن العقوبات من المفترض أن ترمي إلى تحطيم روسيا، ولكن على العكس، حيث كلما زادت العقوبات على روسيا زادت أسعار الطاقة والوقود وكل هذا مع اقتراب الشتاء.