وزيرة التخطيط: مبادرة «كن سفيرا» تستهدف بناء القدرات الوطنية للشباب

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، فعاليات تدريب الدفعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا» والتي تم إطلاقها منتصف شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، إدراج مبادرة «كن سفيرًا» للتنمية المستدامة عبر منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة «UNDESA»، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا للمبادرة، ويؤكد حرص الوزارة على توعية الشباب بالفرص والتحديات التي تواجه مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت «السعيد» أن مبادرة «كن سفيرًا» تستهدف بناء القدرات الوطنية للشباب من عمر 18 حتى 35 عاما، في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

نشر فكر وثقافة التنمية المستدامة بين الشباب

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مبادرة «كن سفيرًا» أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في 2020 بهدف نشر فكر وثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج الدفعة الأولى منها والتي تضمنت نحو 700 شاب وفتاة يمثلون كل محافظات مصر، ومنهم من يتدرب حاليًا بمبادرة «سفراء المناخ» استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27، في نوفمبر المقبل.

وأضافت «شريف» أن عدد المشاركين في الدفعة الثانية بلغ 1337متدربا، منهم 498 من الذكور، و839 من الإناث، ومن ذوي الهمم 10.

ومن جانبها، قالت الدكتورة دينا طلعت، مدير وحدة المسار الوظيفي بالمعهد إن مبادرة كن سفيرا هي رحله مكتملة الأركان ينتقل فيها المتدرب من المستوى التمهيدي الذي يتعلم المهارات الأساسية إلى المستوى التخصصي الذي ينمي بداخله فهما عميقا لأهداف التنمية المستدامة ومن ثم المستوى الاحترافي الذي يعزز من قدراته ويصقله بالمهارات التي تؤهله لنشر وتوطين ثقافة الاستدامة.

وفيما يتعلق بالفئات المشاركة في الدفعة الثانية، أشارت «طلعت» إلى مشاركة 125 من اتحاد الطلاب، و64 أستاذا جامعيا، ومن الكشافة المصرية 18، والهلال الأحمر المصري عدد 76، ومن الباحثين 118، كما شارك عدد 177 من موظفي القطاع الحكومي، ومن القطاع الخاص 183، ومن مؤسسة حياة كريمة 68، مؤسسة مصر الخير 38، كما بلغ عدد الطلاب المشاركين بالدفعة الثانية من المبادرة 470 طالبا.

يشار إلى أن التدريب في الدفعة الثانية استمر لمدة عشرة أسابيع عمل متواصلة، وتضمن الأسبوع التدريبي ورش ومحاضرات تدريبية مع خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى محاضرات تدريبية عن تدريب المدربين TOT.