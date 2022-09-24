الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة الـ31 لمهرجان الموسيقى العربية الأربعاء المقبل

تعقد دار الأوبرا المصرية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك في الرابعة والنصف بعد عصر الأربعاء 28 سبتمبر بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية

ويحضر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الشاعر جمال بخيت، الإعلامي أمجد مصطفى، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

ميادة الحناوي تشارك في مهرجان الموسيقى العربية

وعلمت «الوطن»، أن الفنانة الكبيرة السورية ميادة الحناوي تحضر للقاهرة مع نهاية شهر أكتوبر المقبل من أجل التكريم في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامته بدار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع أن تشدو في حفل الافتتاح بأغنية أو يمكن أن يقام لها حفل كبير في أحد الأيام حال موافقتها على الغناء بالمهرجان.

وقالت ميادة الحناوي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها تحب مصر كثيرا، إذ كانت السبب في نجاحها وشهرتها، مضيفة: «أنا بعشق مصر والمصريين، وأحلف بنور عيوني، أن مصر أعطتني الكثير، وهي اللي شهرتني في الوطن العربي».