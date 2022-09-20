تفاصيل مشاركة ميادة الحناوي في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

علمت «الوطن» أن الفنانة الكبيرة السورية ميادة الحناوي ستحضر للقاهرة مع نهاية شهر أكتوبر المقبل من أجل التكريم في الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامته بدار الأوبرا المصرية.

ميادة الحناوي تكرم في دار الأوبرا المصرية

وأشارت المصادر إلى أن ميادة من المتوقع أن تشدو فى حفل الافتتاح بأغنية أو يمكن أن يقام لها حفل كبير فى أحد الأيام فى حال موافقتها على الغناء فى المهرجان.

ميادة الحناوي بعيدة عن الحفلات الغنائية منذ ما يقرب من عام حيث إن آخر حفل غنائي لها كان فى إمارة أبو ظبي، حيث أحيت وقتها حفلا غنائيا كبيرا هناك، وحين كانت قد خرجت شائعات تشير إلى إصابتها بمرض آلزهايمر.

كان ميادة الحناوي قد قالت فى تصريحات مؤخرا لـ«الوطن» إنها تحب مصر كثيرا، إذ كانت السبب في نجاحها وشهرتها، مضيفة: «أنا بعشق مصر والمصريين، وأحلف بنور عيوني، أن مصر أعطتني الكثير، وهي اللي شهرتني في الوطن العربي».

ميادة الحناوي آخر حفلاتها في أبو ظبي

تابعت: «محبة المصريين كشعب وشعراء وملحنين كانوا سبب صناعة اسم ميادة الحناوي، وهو أمر يسعدني كثيرا وأتشرف به».

من المقرر أن ينطلق مهرجان الموسيقى العربية نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث ستشارك فيه نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي أمثال عاصي الحلاني ووائل جسار وهاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح بالإضافة لعدد من الأصوات النسائية الهامة التى لم يحدد بعد أسماؤهم بشكل نهائي.