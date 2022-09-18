ميادة الحناوي: « مصر سبب شهرتي.. وأحلف بنور عيوني أني أعشقها»

أعربت الفنانة السورية ميادة الحناوي عن سعادتها بالزيارة التي أجراها لها الفنان هاني شاكر، خلال تواجده في دولة سوريا، إذ أحيا مؤخرا حفلين غنائيين في دار أوبرا دمشق.

أضافت خلال حديثها لـ«الوطن» أنها تحب مصر كثيرا، إذ كانت السبب في نجاحها وشهرتها، مضيفة: «أنا بعشق مصر والمصريين، وأحلف بنور عيوني، أن مصر أعطتني الكثير، وهي اللي شهرتني في الوطن العربي».

تابعت: «محبة المصريين كشعب وشعراء وملحنين كانوا سبب في صناعة اسم ميادة الحناوي، وهو أمر يسعدني كثيرا وأتشرف به».

ميادة الحناوي: «المصريين يعشقوني بشعرائهم وملحنيهم»

وعلمت «الوطن» من مصادرها أن ميادة الحناوي من المقرر أن تكرم في دار الأوبرا المصرية خلال مهرجان الموسيقى العربية في دورته الجديدة، نهاية شهر أكتوبر المقبل، إذ يجرى تكريم عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي.

آخر حفلات ميادة الحناوي

يذكر أن آخر حفلات ميادة الحناوي الغنائية أقيم في الإمارات من خلال حفل «دبي أوبرا»، والذي من خلاله قام بالرد قاطعا منها على الشائعات الكثيرة التي أطلقها البعض، منها إصابتها بمرض الزهايمر.

كان الفنان هاني شاكر التقى بالفنانة ميادة الحناوي خلال تواجدها في منزلها من أجل الاطمئنان على صحتها، بعد أن أحيا حفلين غنائيين كبيرين كانوا حديث دولة سوريا بسبب الحضور الجماهيري الكبير.