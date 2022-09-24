غلق باب الترشح لانتخابات «عليا الوفد».. 141 مرشحا للهيئة و17 للسكرتارية

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى، نائب رئيس اللجنة، غلق باب الترشح في تمام الخامسة مساء اليوم.

انتخابات عليا الوفد

واُغلق باب الترشح على تقدم 141 مرشحًا للهيئة و17 مرشحًا على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية.

وكان قد تقدم في اليوم الأخير 39 مرشحا على مقعد الهيئة العليا و4 مرشحين على مقعد السكرتارية الوفدية.

وتُعلن لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات «عليا الوفد» القائمة المبدئية الرسمية لعدد المرشحين بترتيب أسبقية التقديم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وذلك قبل بدء تلقي الطعون المقرر أن تبدأ بعد غدٍ الاثنين وحتى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

نتائج انتخابات «عليا الوفد»

ومن المقرر أن تُعلن بعدها قائمة الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام بعد انتهاء فحص الطعون.

وينشر المركز الإعلامي لحزب الوفد بعد قليل القائمة المبدئية بالأسماء بأسبقية التقديم دون الأرقام.

كما من المقرر أن تنشر جريدة الوفد الرسمية غدًا قائمة المرشحين المبدئية بالأسماء، لإتاحة الفرص لمن يرغب في تقديم أي طعون على أي مرشح.