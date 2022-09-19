في اليوم التاسع.. 13 مرشحا للهيئة العليا لـ«الوفد» والسكرتارية لم يتقدم أحد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى إسماعيل نائب رئيس اللجنة، تقدم 13 شخصا بأوراق ترشحهم على مقاعد الهيئة العليا، بينما لم يتقدم أحد على مقعد السكرتارية الوفدية، وذلك في اليوم التاسع من فتح باب الترشيح.

انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد

ويبلغ عدد من تقدموا لانتخابات الهيئة العليا في حزب الوفد على مدار 9 أيام 55 مرشحًا على مقاعد الهيئة العليا و4 مرشحين فقط على مقعد السكرتارية الوفدية.

المرشحين لانتخابات الهيئة العليا بالوفد

وجرت عملية تقديم الأوراق في أجواء من التيسير على السادة المرشحين بملء استمارة التقديم المميكنة وحسب الرقم التسلسلي لكل استمارة مع تقديم بطاقة إثبات الشخصية لكل مرشح والسيرة الذاتية وإيصال سداد رسوم العضوية، وذلك منذ فتح باب الترشح في تمام العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.