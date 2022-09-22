في اليوم الثاني عشر.. 10 مرشحين للهيئة العليا و2 للسكرتارية بحزب الوفد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى إسماعيل نائب رئيس اللجنة، عن تقدم 10 مرشحين بأوراق ترشحهم على مقاعد الهيئة العليا بينما تقدم على مقعد السكرتارية الوفدية اثنين من المرشحين، وذلك في اليوم الثاني عشر من فتح باب الترشيح.

ويبلغ عدد من تقدموا لـ انتخابات الهيئة العليا في حزب الوفد على مدار 12 يوما 87 مرشحًا على مقاعد الهيئة العليا و 11 مرشح على مقعد السكرتارية الوفدية.

موعد فتح باب الترشح

وجرت عملية تقديم الأوراق في أجواء من التيسير على المرشحين بملء استمارة التقديم المميكنة وحسب الرقم التسلسلي لكل استمارة مع تقديم بطاقة إثبات الشخصية لكل مرشح والسيرة الذاتية وإيصال سداد رسوم العضوية، وذلك منذ فتح باب الترشح في تمام العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

استقبال طلبات الترشيح غدا الجمعة

وكانت أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، أن غدًا الجمعة يوم عمل طبيعي للجنة بنفس المواعيد التي تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً لتلقي طلبات الترشيح للانتخابات .