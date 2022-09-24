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السيسي: حريصون على دعم السودان لتحقيق الاستقرار بجميع المجالات

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محمد أبو عمرة
05:41 م | السبت 24 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمقر قصر الاتحادية الرئاسي منذ قليل، حرص مصر على تقديم جميع سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق، وذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.