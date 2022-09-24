السيسي خلال استقباله رئيس «الأولمبية الدولية»: نسعى لتطوير البنية التحتية الرياضية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي يشيد بدور اللجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة

ورحب الرئيس السيسي بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيداً بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيراً إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكل مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى ما تمّ من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، مما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمياً وإدارياً ولوجيستياً.

توماس باخ يشيد الدور الأولمبي التاريخي لمصر

من جهته، أعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيداً بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الأفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذي يُعد امتداداً للموقع المصري الريادي في المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للكثير من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً، خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر أكبر الأحداث الرياضية العالمية، وأكّد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحاً في هذا السياق أنَّه زار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبراً إياها أحد أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزّز كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.